Jørgen Jakobsen, død 75 år

Jørgen Jakobsen blev efter sin tid i byrådet optaget i et hyggeligt ”skyggekabinet” af tidligere byrådspolitikere, deriblandt forhenværende borgmester i Hobro Erlann Christiansen (S), som over en sildefrokost klarede verdenssituationen. Fra venstre er det Jørgen Højbjerg, Per Brandt Rasmussen, Erlann Christiansen og Jørgen Jakobsen. Arkivfoto: Michael Bygballe