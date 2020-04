Jesper sagde ikke nej til Andelskassen

HOBRO: 39-årige Jesper Skov Mikkelsen skifter fra Sparekassen Vendsyssel til Andelskassen i Hobro, hvor han skal være centerdirektør.

- Det har været lidt mærkeligt at starte i en ny stilling midt i en tid med corona og et delvist nedlukket Danmark.

- Inden påske blev jeg installeret på Andelskassens systemer, så jeg kunne arbejde hjemmefra.

- Jeg ser frem til, vi får mere normale tilstande, så jeg kan komme til at arbejde tæt sammen - og face to face - med de gode kolleger, jeg skal være dér for, siger Jesper Skov Mikkelsen.

En lokal mand

Og det er en lokal mand, med tyk streg under lokal, der kommer til at stå i spidsen for Andelskassen i Hobro.

Jesper Mikkelsen er opvokset i Mariager og har boet i Hobro siden år 2000.

Og han har arbejdet rundt om Mariager Fjord hele sit arbejdsliv - i Mariager, Hadsund og nu Hobro.

Hadsund var hans arbejdssted fra 2008 til nu.

- Jeg elsker at involvere og engagere mig lokalt, hvilket har givet mig et stort netværk i Hobro og omegn, som er godt at have i mit arbejde.

For bankerne kan i grove træk det samme.

- Dér, hvor forskellen ligger, er tilgangen til kunderne og så det netværk, man har”, vurderer Jesper Skov Mikkelsen.

Gode værdier

På spørgsmålet, hvorfor han har valgt at takke ja til jobbet i Andelskassen svarer den nye centerdirektør:

- Det er en meget spændende opgave, jeg har fået her.

- Andelskassen er et veldrevet pengeinstitut, som har store ambitioner i forhold til at udvikle forretningen - ikke mindst i Hobro og omegn.

- Jeg har fået et fantastisk godt indtryk af banken, der har nogle gode værdier og virkeligt mener det, når de siger, de er en rådgivnings- og relationsbank med lokal forankring.

Og så skal det da heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg er blevet smigret af, at banken brænder for at få mig med på holdet.

Bryghusformand

Når der ikke står ”bank” i Jesper Skov Mikkelsens kalender, så er det familien, der fylder pladsen ud.

Jesper er gift med Betina og sammen har de to drenge på 7 og 10 år.

Der er også plads til involvering i det lokale bryghus.

Jesper Skov Mikkelsen er formand i bestyrelsen for Bie’s bryghus, Danmarks ældste stadig fungerende bryggeri.

- Jeg er så fascineret af, at vi kan få det til at lykkes med Bie’s Bryghus på udelukkende frivillig basis.

- Når jeg ser de fredede bygninger og mærker historien i det gamle bryggeri, så bliver jeg glad og stolt.

- Det med passionen for øl er egentligt først kommet senere”, afslører øl-formanden.

Boble og Folkevognsrugbrød

Ud over det lokale bryggeri, nærer han også en passion for gamle biler.

Der skrues og poleres på familiens to gamle VW’ere – en Boble fra 1960 og et Folkevognsrugbrød fra 1974.

- Der findes ikke noget som at køre med familien i en gammel bil uden radio langt væk fra motorvejen.

Så oplever man Danmark på en helt anden måde”, anbefaler Andelskassens nye direktør i Hobro.

Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - er en børsnoteret bank med hovedkontor i Hammershøj mellem Randers og Viborg.

Banken driver 16 afdelinger rundt i landet, der betjener både privat- og erhvervskunder.