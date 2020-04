Jeppe Ugilt føler sig klar til at gå efter borgmester jobbet

REBILD: Når venstre i Rebild Kommune om godt halvandet år går til kommunalvalg, hedder partiets borgmesterkandidat efter alt at dømme Jeppe Ugilt.

Formelt set skulle det spørgsmål afklares om tre uger - 27. april - på et opstillingsmøde.

Men i sagens natur bestemmer coronakrisens udvikling, hvornår det igen er på sin plads for mennesker at mødes om eksempelvis politik.

Men Ugilt står til den tid med en stærk sag.

Han bakkes nemlig op af Venstres kommuneforening, der tæller alle fire lokalforeninger i kommunen.

Og som nuværende gruppeformand og partiets største stemmesluger ved seneste kommunalvalg har pilen i nogen grad peget på netop Jeppe Ugilt.

Tyggede længe på sagen

Selv sagde Jeppe Ugilt efter længere overvejelse ja til at stille sig i front for partiet i kampen om at komme til at sidde for bordenden efter næste valg.

- Jeppe har brugt lang tid på at overveje, om han kunne kombinere egne virksomheder med det at være borgmesterkandidat og senere hen forhåbentlig borgmester.

- Det er vi glade for, han kan, anfører Gert Sørensen, der er formand for Venstres kommuneforening i Rebild.

Selv forklarer Jeppe Ugilt, der jo driver Volstrup Golf:

- Det er ingen hemmelighed, at jeg har haft store overvejelser inden denne beslutning, og jeg har derfor også haft mange samtaler med relevante personer både privat og politisk.

- Jeg er kommet til at brænde rigtig meget for det lokalpolitiske.

- Men samtidig har jeg en spændende og alsidig virksomhed, som jeg også er motiveret for at udvikle yderligere.

- Allervigtigst er min familie, og derfor har det også været af afgørende betydning, at jeg har deres opbakning til den plan, der muliggør begge dele, begrunder Jeppe Ugilt sin beslutning om at jagte embedet.