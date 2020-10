I starten af februar slog Teit Vestergaard Kjeldsen dørene op til caféen/take-away-stedet/bageriet Bagtanker på Jyllandsgade 9 i Skørping. Trods et på mange måder anderledes 2020 med åbenlyse udfordringer har det første halve år været positivt.

Bagtanker er en lidt anderledes kloning mellem en café, et take-away-sted og et bageri. Stedet åbnede 5. februar, og med en corona-krise, der kom buldrende godt en måned senere, har den kloning vist sig at være helt fornuftig.

- Havde mit primære fokus været caféen, havde jeg fået en meget svær start, da der jo var en længere periode, hvor caféen var tvangslukket.

- Men Bagtanker er først og fremmest et take-away-sted og et bageri, og her oplevede stor travlhed med begge dele da coronakrisen var på sit højeste. Jeg har været meget imponeret over opbakningen, som jeg er meget taknemmelig over, lyder det fra Teit Vestergaard Kjeldsen, der fortsætter:

- Men der var selvfølgelig også en kæmpe usikkerhed i starten af coronakrisen, hvilket betød, at jeg de første mange måneder stod her helt alene – dog godt hjulpet af min kæreste og min bror. Det var hårdt, for jeg mødte klokken 05.30 om morgenen for at starte med at bage, og var hjemme igen ved 22-tiden om aftenen. Og sådan var det hver eneste dag.

- På grund af usikkerheden med corona turde jeg simpelthen ikke ansætte en medarbejder. Det har jeg så til gengæld gjort nu, hvor der trods alt er mere ro på fremtiden og udsigterne. Så i starten af august startede Mikkel Andersen som ny medarbejder på fuld tid, og det har været positivt, og givet mig overskud til at tænke i videreudviklingen af Bagtanker.

Alt brød bagt med surdej

Bagtanker og Teit Vestergaard Kjeldsen er blevet verdenskendt – i hvert fald i Skørping om omegn – for sit brød, hvor det hele er bagt med surdej. Det betyder, at selvom Bagtanker sådan helt officielt åbner kl. 11.30 til det store frokost-rykind, så er der gang i butikken fra tidligt om morgenen.

- Jeg har mange trofaste kunder, der hver morgen henter deres friskbagte brød, og min idé er at gøre endnu mere ud af at bage brød. Ikke at Bagtanker bliver et traditionelt bageri med massevis af forskellige brød og kager, men jeg vil gerne have et større udvalg, end jeg har i dag. Samtidig er det min plan, at man på sigt skal kunne finde mit brød i andre butikker i lokalområdet.

- De tanker arbejder jeg meget med, ligesom jeg gerne vil udvide menukortet med flere sandwich og endnu flere letter retter i caféen og som take-away – blandt mine foreløbige idéer er lækre tapas, pandekager og smørrebrød. Det hele med udgangspunkt i økologi, samt at vi måske godt må skære lidt ned på vores kødforbrug.

Ændring i åbningstiderne

- Jeg går med overvejelser om, at jeg indenfor overskuelig fremtid vil ændre en smule på åbningstiderne og lukke lidt tidligere i hverdagene. Om torsdagen vil jeg så til gengæld lave lækre tapas-tallerkner, som man kan afhente sidst på eftermiddagen, og jeg vil fortsat have længere åbent fredag og lørdag, fortæller Teit.

- Det handler simpelthen om, at jeg trods ansættelsen af Mikkel skal have det hele til at hænge sammen. Og jeg kan ikke fortsætte med at arbejde 16 timer om dagen. Derfor skal jeg lige have justeret åbningstiderne lidt, lyder det afslutningsvist fra Teit Vestergaard Kjeldsen.