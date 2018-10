Jarl Arden-spillere trækker læsset til VM

ARDEN: Verdensmesterskaberne i undervandsrugby for U21-hold står for døren. Turneringen afvikles i Oberhausen i Tyskland den 14. - 18. november, hvor de 15 bedste undervandsrugby-spillere under 21 år i Danmark skal repræsentere de rød-hvide farver.

Her er det et imponerende faktum, at fem ud af de 15 udtagne spillere kommer fra IF Jarl Arden - det er Victor Doré, Lucas Pedersen, Karl Primdahl, Emil Christensen og Oliver Skjoldborg. Sammen spiller de til daglig undervandsrugby i Arden og Hadsund, hvor de for tre år siden startede deres karriere som undervandsrugbyspillere. De fem spillere trænes af de tre Jarl Arden-spillere: Mads Jakobsen, Andreas Wielandt og Jacob Nedergaard, som nu slår deres folder på A-landsholdet.

Dem fem unge spillere fra Jarl Arden udgør således en tredjedel af det danske U21-landshold, og Jarl Arden er dermed det hold med flest U21-landsholdspillere i Danmark. Faktisk var der seks spillere i bruttotruppen, men unge Martin Pedersen på 15 år, blev desværre sorteret fra til sidst.

U21-landsholdet har to landsholdssamlinger inden de midt i november drager mod Oberhausen, og der vil løbende være opdateringer fra stævnet på Facebooksiden: "Jarl Arden UWR".