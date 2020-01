Ja, der er en lærer til stede..

MARIAGERFJORD: Er der en lærer tilstede spørger Dorte Lykke Carstens (socialrådgiver, lærer og kredsformand - på vegne af Mariagerfjord Lærerkreds, red.)

Ja det er der. Vi har faktisk gode og veldrevne skoler og daginstitutioner i Mariagerfjord kommune.

Du skriver, at der er i årevis foretaget besparelser i skolerne.

Det er jeg ikke enig i.

Vi har holdt hånden under den daglige drift (tildelingsmodelen) i den tid jeg har været formand.

Men rigtigt - i 2019 budgettet måtte vi gøre det.

Der skulle der findes over 120 millioner kroner.

Det endte i en rammebesparelse på skolerne som først slår helt igennem i 2021.

Der har vi jo sagt, vi vil tage højde for det, når vi kommer dertil.

Her i 2020 har vi tilført både daginstitutioner og skoler extra penge.

Vi har sparet på ledelse og andre steder, men som sagt ikke på daglig drift.

Færre lærere, skoler og børn

Med hensyn til færre lærer og pædagoger, så er der færre end før kommunesammenlægningen.

Vi har også færre skoler og daginstitutioner og desværre et noget mindre antal børn.

Nemlig cirka 1000 børn færre i skolerne. Det skal give udslag i færre ansatte.

Det tror jeg de fleste kan forstå.

Vi har også valgt at fastholde med at renovere og nybygge, så vi kan tilbyde ordentlige og gode rammer for vores børn.

Jeg tror på, at gode ansatte og ordentlige rammer gør en forskel.

Så der er en lærer til stede, og vi er stolte over dem, vi har, og den indsats de leverer.

Med venlig hilsen og godt nytår, Svend Madsen (V)