Iver på eventyr i Bette Skoven

KONGERSLEV: ”Vi er tre venner i Kongerslev, der ofte går ud til Bette Skoven neden for Nygård på højre side mod Komdrup .

Bag gården har tyskerne en hestestald med bolig for hestepasserne.

Og for enden ligger en affaldsdynge med brugte tyske bøger og jernaffald”, mindes Iver Schmidt Sørensen, der ikke bare husker godt, men undertiden også udviser en frygtesløs ildhu som en anden Emil fra Lønneberg:

”Vi lister os tit til at se efter, om der ligger noget, vi kan bruge. En aften ved skumringstid finder jeg en defekt maskinpistol.

Netop, som jeg har samlet den op, kommer en tysker gående rundt om stalden.

Da han ser mig stå med en maskinpistol, udstøder han et brøl og farer tilbage for at alarmere de andre .

Vi løber ned mod skoven, som vi når, inden tyskerne kommer ud.

Foden fanget i hegnstråd

Men i bunden af en stor fordybning bliver min højre fod fanget af enden på en rulle kraftig hegnstråd.

Trådens krogformede ende er boret igennem snørebånd og klap på min gummisko og ind i vristen så jeg bogstavelig er kroget fast .

Vi kan høre tyskerne råbe op, men de tør åbenbart ikke gå ind i den halvmørke skov.

Så jeg får løsnet snørebåndet og vredet krogen ud af vristen .

Mine kammerater støtter mig ned til vore cykler, der står gemt i grøften på Refsnæsvej .

Da jeg hjemme dukker op med den ene sko sjappende fuld af blod bliver mine forældre noget chokerede.

Og ikke mindre, da de hører, hvordan det er sket .

Antagelig julen 1944 får jeg en signallygte i julegave.

Den vil jeg da lige afprøve og begynder at morse tilfældige blink fra hushjørnet over imod vagten udenfor hotellet .

Snart går det op for mig, at den måde at afprøve lygten af på nok ikke er så smart.

Vagten bliver fuldstændig hysterisk bange for, at noget er i gære, og slår alarm til de øvrige i salen.

Jeg stikker hurtigt af og ind i sikkerhed, hvorfra jeg hører tyskerne råbe op en rum tid derefter.

Familien aner ikke noget og undrer sig over, hvad der mon sker derude....