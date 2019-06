Italiensk vinbesøg i Støvring

STØVRING: Sidste sommer startede Bisgaard Vin i Støvring et nyt spændende samarbejde vedrørende import af italienske vine med Agricole Gussalli Beretta, som er en familieejet virksomhed med flere vingårde i bl.a. Toscana og Piemonte.

Et samarbejde, der i sidste uge kulminerede med et fascinerende besøg af deres eksportmanager Elena, som to aftener i træk guidede 20-25 vinentusiaster gennem flere af vingårdenes vine. Her blev der smagt på både bobler, hvidvin, rosé og rødvin.

- Vi får mere og mere succes med import af egne vine, og det store salg betyder, at vores leverandører gerne vil komme og besøge os. Tidligere på året havde vi således også besøg af Antolini, der har en vingård i Veneto, Italien, og vi har også flere og flere kunder, der besøger ”vores” vingårde i deres ferier. Så det er rigtigt spændende, fortæller Evan fra Bisgaard Vinhandel.