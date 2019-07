Irsk folkemusik fredag på Bytorvet i Ø. Hurup

ØSTER HURUP: De populære fredagskoncerter på Bytorvet midt i Øster Hurup by fortsætter.

Gratis kan borgere og turister fredag 5. juli lytte til iørefaldende irsk folkemusik fra lokale Black Velvet Band - opkaldt efter et Dubliners hit.

Også andre klassikere som The Wild Rover, Galway Girl, The Nightingale, Old Polina og Whiskey in the Jar kan du glæde dig til.

Black Velvet Band er et Hadsundbaseret band bestående af fem, efterhånden modne, herrer med varierende musikalske præferencer.

Men alle med en forkærlighed for traditionel, irsk folkemusik og andre hav- og højlandsinspirerede toner.

Med enkelte udskiftninger har de holdt sammen i en årrække og oparbejdet en trofast fanskare, der gerne møder frem, når de fem glade gutter bringer musikalske fortællinger om blandt andet kærlighed, kroer og kamp til torvs.