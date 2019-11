Inviterer til nordens største opløsning

HADSUND: Mandag 11. november kl. 19.00 kan du på Frivilligcenteret i Hadsund og Arden Bibliotek være med til at give den gamle nordiske fortælletradition nyt liv, når Foreningen Norden i samarbejde med bibliotekerne inviterer til arrangementet “Skumringstime”.

På mere end 2.000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af tilhørere i skumringstimen kl. 19.00 for at lytte til en nordisk fortælling. I år er det den 23. gang, hvor der læses op af den samme tekst i stearinlysenes skær. Ud over oplæsningen er der begge steder fællessang med franske og norske sange.

De deltagerne lande skiftes til at udvælge årets tekst. I år er det Danmarks tur, og valget er faldet på en af Karen Blixens mest kendte bøger - ”Babettes gæstebud”. Bogen handler om en fransk kvinde som i år 1871 flygter fra det revolutionære Paris og går i tjeneste som husholderske i en lille by i Nordnorge. Babette med sine kulinariske evner overgår, hvad der er forventet af stillingen, hvor hun trofast tilbereder simple måltider til to ældre søstre som har viet deres liv til gud. Men en dag får Babette et brev som bryder hendes hverdag. Hun vinder 10.000 franc på en lottoseddel, som længe har været hendes eneste relation til Frankrig. Babette beslutter sig for at lægge hele gevinsten og alle sine kræfter in på at skabe et overdådigt måltid - det bliver et måltid som alle kommer til at mindes længe…