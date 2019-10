Instruktør taler i Arden

ARDEN: Mange har sikkert set Nils Malmros’ film ”Sorg og glæde”, der beskriver, hvordan instruktørens egen kone i en psykose dræbte parrets ni måneder gamle datter.

Tirsdag 8. oktober kommer Nils Malmros til Arden for i et foredrag i Arden Sognegård at fortælle nærmere om baggrunden for filmen.

Foredraget har fået samme titel som filmen: Sorg og glæde.

Bag arrangementet står menighedsrådene i Arden, Astrup, Rostrup, Rold, Vebbestrup, Oue og Valsgaard sogne.