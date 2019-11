Ingen præmier til kreative elever i fire 6. klasser

REBILD/FREDERICIA: I forlængelse af Rebild Kommunes konkurrence for samtlige 6. klasser i Skørping Idrætscenter 30. oktober, hvor eleverne dystede indbyrdes i at være både innovative og kreative over temaet Værdifulde egenskaber, har de seks vindende klasser som repræsentanter for hver deres skoledistrikt netop deltaget i landsfinalen i Fredericia for Projekt Edison, som konkurrencen er navngivet.

Her dystede 646 elever fra hele Danmark fordelt på 168 hold i at give deres bedste bud på årets fælles tema.

Desvære blev der hverken en 1., 2. eller 3. plads til nogle af de seks deltagende 6. klasses elevhold fra Rebild Kommune.

De tre vindere af Projekt Edison landsfinalen i Fredericia fra andre kommuner blev belønnet med en præmie på henholdsvis 10.000 kr., 6.000 kr. og 4.000 kr.