Ingen ferie for naturvejlederne

HIMMERLAND: Naturstyrelsen Himmerland vil også gerne bidrage til at gøre efterårsferien lidt sjovere for egnens ferierende skolebørn.

Det udmønter sig i tre efterårsferieaktiviteter, som Naturstyrelsens lokale naturvejledere på forskellig vis er involveret i.

Søndag 13. oktober inviterer naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland og Søren Risborg, Rebild Naturskole samt medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening sammen til ”Familiesøndag i Støvrings baghave”. Det foregår ved bålhytten ved Juelstrup, hvor det bl. a. går ud på at bygge forskellige typer af insekthoteller, som de fremmødte efterfølgende kan tage med hjem i haven. Der vil også være bål, pandekager og mulighed for at gå med på en guidet krible krabletur til søen.

Mandag 14. oktober er naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland og Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune, sammen værter på naturbasen i Aars. Her opfordrer de store og små til at gætte hvilke dyr, der bor i skoven? De gemmer sig, men efterlader gnavespor, lorte, fjer og fodaftryk, og alt det giver naturvejlederne tips til og viden om, inden de fremmødte ”naturnørder” selv bliver sendt på sportur for at løse ”Sporgåderne” i skovens kukkelurekasser.

Tredje og sidste udspil i efterårsferien er et snitteværksted i Jenle Plantage ved Aars onsdag 16. oktober.

Også her vil det være Lars Wachmann og Karin Winther, der tager imod - og også her går det bl. a. ud på at bygge insekthoteller, som snitterne bagefter kan tage med hjem i haven.