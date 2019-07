Ingen Abba-toner i Fruerlundparken lørdag 3. august

ØSTER HURUP: Kendte Abba-toner - garneret med skønsang fra Mariagerfjord Pigekor.

Det skulle have været så godt, men det blev det alligevel ikke.

Blot to uger inden, at arrangementet skulle have været afholdt, har arrangørerne fra Rainbow-Entertainment set sig nødsaget til at aflyse den planlagte Øster Hurup Sommerfest lørdag 3. august.

Til koncerten skulle bl.a. ABBA ”Arrival From Sweden” og Mariagerfjord Pigekor have optrådt.

- Men Rainbow-Entertainment kontaktede os nogle dage siden og meddelte, at de desværre har været nødt til at aflyse arrangementet. Dette er vi naturligvis utrolig kede af, når vi var så tæt på datoen, specielt af hensyn til de gæster, som havde købt billetter og glædede sig til at skulle til en unik koncert.

- Vi vil samtidig benytte lejligheden til at prioritere, at vi havde lejet Fruerlundparken ud til Rainbow-Entertainment, så vi har derfor ikke selv haft noget med arrangementet at gøre og er ikke grund til aflysningen, betoner Poul Madsen, formand for Fruerlundparken.

Også i Mariagerfjord Pigekor er de rigtig kede af situationen.

- Vi havde glædet os til at stå på scenen i Øster Hurup. Vi optræder flere forskellige steder i verdenen, men det er altid noget helt unikt at optræde i sin egen kommune. Det er her vi får opbakningen til hverdag, og mange af pigernes familiemedlemmer og venner bor også i området og skulle have været ude og se dem, siger korleder Christian Ronsfeld.

Alle købte billetter til koncerten vil ifølge direktør Steen Lillelund fra Rainbow-Entertainment blive refunderet.

Koncertgæster, der har købt billetter hos de lokale udsalgssteder, bedes selv kontakte Rainbow-Entertainment enten ved at ringe på tlf. 23443055 eller sende en mail til steen@rainbow-entertainment.dk.