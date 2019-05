Infomøde om nyt bofællesskab for seniorer 9. juni

SKØRPING: Nyt moderne seniorbofællesskab i hjertet af Rold Skov er med den igangværende ombygning af Rebild park Hotel i Skørping ved at blive en realitet.

Pinsesøndag 9. juni om eftermiddagen har interesserede mulighed for at deltage i et infomøde om byggeprojektet på KulturStationen i Skørping.

Her vil de blive mødt af mange andre seniorer, som også er nysgerrige på denne populære boform.

- Seniorbofællesskaber bliver det næste store hit på boligmarkedet. Det er en boform, hvor individuel frihed og interesse og respekt for fællesskabet står centralt. Boformen er med til at mindske ensomhed og styrker livskvalitet og sundhed, pointerer Matias Juul Thorn, der er en af de fire medejere af Rebild Park Hotel.

Informationsmødet vil give et indblik i, hvordan et seniorbofællesskab fungerer.

Der vil ifølge Matias Juul Thorn være oplæg fra to erfarne seniorbofæller, som vil fortælle om det at bo sammen som senior.

Initiativgruppen i skikkelse af ejerkredsen bag Seniorbofællesskabet Rebild Park med 17 arkitekttegnede ejerlejligheder vil efterfølgende fortælle om tankerne bag projektet.

Seniorbofællesskabet Rebild Park forventes at stå klar til indflytning ultimo 2020.

Hjemmesiden for projektet www.rebildpark.dk er netop færdiggjort og tilgængelig for yderligere oplysninger.