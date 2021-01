Info-møde på gymnasium bliver virtuelt

- Det er ærgerligt, men det er desværre nødvendigt.

Sådan siger rektor Søren Urup, efter at Mariagerfjord Gymnasium i lyset af den fortsatte corona-nedlukning har set sig nødsaget til at aflyse det planlagte orienteringsmøde for kommende elever lørdag 16. januar.

Gymnasiet vil dog stadig gerne vise sig frem og fortælle om de forskellige uddannelsesmuligheder, og derfor holdes der nu i stedet et virtuelt orienteringsmøde torsdag 28. januar, hvor alle er velkomne til at se med!

Begivenheden sendes live via gymnasiets Facebook-side, @mfgymnasium.

Under liveudsendelsen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til skolens elevvejledere, der sidder klar ved tasterne og telefonerne.

Samtidig vil der være en række film på skolens hjemmeside – www.mf-gym.dk – hvor lærere og elever fortæller om STX, HF, studieretningerne, fagpakkerne, fagene, studiemiljøet og meget andet.

Alt i alt skulle det virtuelle orienteringsmøde således gerne være med til at give et indtryk af, hvordan det er at gå i gymnasiet, af de forskellige studieretninger - og af studiemiljøet.

- Vi vil i det hele taget gerne hjælpe med afklaring inden det endelige uddannelsesvalg, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, lyder opfordringen fra Søren Urup.

I 2021 udbyder Mariagerfjord Gymnasium hf, stx og visiteret hf.

Den to-årige HF-uddannelse byder på to mulige fagpakker: Aktion og Relation. Derved kan hf-elever målrette uddannelsen med henblik på at læse videre på fx politiskolen, seminariet, sygeplejerskeuddannelsen og andre erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Den tre-årige stx-uddannelse rummer studieretninger inden for de fire områder: Naturvidenskab, sprog, samfundsfag og musik.

Stx er desuden den eneste ungdomsuddannelse, der kan lede til alle videregående uddannelser – både korte, mellemlange og lange.

Visiteret hf er gymnasiets særlige hf-uddannelse for unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.

Ansøgning om optagelse sker ved at udfylde et ansøgningsskema via gymnasiets hjemmeside, www.mf-gym.dk.