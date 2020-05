Inflation i hole in one hos Aa Mølle golfere

HADSUND: Når corona forhåbentlig er fortid, vil de formentlig mødes i klubhuset og undre sig over, hvordan - foreløbig - fire spillere her i foråret har slået hole ind one på Mariagerfjord Golfklubs baneanlæg.

Seneste præsterede 72-årige Jonas Hansen et højt og flot slag, der efter et par små hop gik direkte i hul 14 og dermed satte kurs mod sin anden golfungdom.

Hvilket selvsagt udløste stor jubel hos både Jonas Hansen og medspiller Arne Thomasen.

Og som klubtraditionen indbragte Jonas Hansens mirakelslag en gourmet middag for to fra Hotel Amerika samt en flaske whisky fra Rye Gardiner v/Søren Pind.

Ingen at dele med

Bare trist, at veterangolferen som følge af det lukkede klub ikke kunne finde nogen at dele de gyldne dråber med.

Men en skønne dag genåbner klubhuset vel.

Og hvis så John Taulborg, medlem i Mariagerfjord Golfklub, dukker op ved sammen lejlighed, begynder det at ligne noget.

Også han omsatte glæden over det gode vejr i det ultimative slag hos Mariagerfjord Golfklub.

Her kulminerede en runde, hvor John Taulborg lagde ud med nogle sløje slag med superslaget på hul 14, hvor han sendte et højt flot slag af sted.

Bolden landede 30 centimeter bag hullet, hvorefter den med med backspin hvirvlede ned i hullet.

Stor begejstring, som selvfølgelig deltes af medspiller Kirsten Larsen.

Når klubhuset genåbner

Selvom klubhuset er lukket, skulle selvfølgelig også John alligevel have sine velfortjente præmier - whiskey og gourmetmiddag.

Akkurat, som det jo var tilfældet for nylig, da far og søn - Henning og Klaus Sørensen gentog sin fars, Henning Sørensens, bedrift - på samme golfbane (Aa Mølle), samme dag og på selvsamme 157 meter lange hul 2 slog bolden i hul i ét slag.

- Jo, der er nærmest ved at gå inflation i hole in one hos Mariagerfjord Golfklub.

- Det er aldrig sket før så tidligt på sæsonen, bemærker Bent Roland Nielsen fra Mariagerfjord Golfklubs baneudvalg.

- Måske er årsagen er, at der spilles så mange runder i forhold til årstiden.

- Og som igen helt sikkert har noget at gøre med, at golferne/folk generelt i denne tid har brug for motion og adspredelse fra det som fylder alt i tiden, funderer Bent Roland Nielsen.