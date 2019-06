Indvielse af aktivitetsområde

KONGERSLEV: 25. maj var der kaldt til indvielse af den nyeste aktivitetsdel i Kongerslev Naturpark, som er beliggende umiddelbart nord for Kongerslev Skole. Aktivitetsdelen består af otte stationer placeret rundt om på arealet indeholdende blandt andet stubbe, stolper og bomme til balanceøvelser, stolper, ribber og net til klatring samt trapper og broer.

Indvielse blev foretaget af det lokale byrådsmedlem Jan Nymark Thaysen under en af broerne. Han fortalte, at han helt tilbage i 2012 havde foretaget den første indvielse. Dog gjaldt det dengang kun naturdelen, som havde været på tegnebrættet siden 2008, hvor Kongerslev Kultur- og Aktivitetsforening blev stiftet. De havde meget store planer med det smukke område, blandt andet at det skulle rumme et amfibieteater. Det blev dog ikke til noget, og i stedet blev der opført shelters og bålhytter på arealet, ligesom der er etableret en krævende mountainbikebane.

Først i 2016, som en del af projekt ”Udvikling i din by Kongerslev”, opstod ideen om aktivitetsparken, som kunne finansieres med en del af de midler der fra kommunen var til rådighed i dette projekt. Der er så senere søgt om givet tilsagn fra Spar Nord Fonden om støtte.

Efter Jan Nymark Thaysens tale var der taler af skolens tekniske serviceleder Jan Nielsen og formand for Samråd 9293 Kongerslev, Birthe Stevnhoved, hvorefter der blev budt på pølser og vand.