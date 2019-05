Induflex fejrer sit 30 års jubilæum

STØVRING: Onsdag 1. maj var det 30 år siden, virksomheden Induflex A/S på Hagensvej i Støvring blev grundlagt i en mindre industribygning i Øster Hornum.

Rammerne var 335 kvm med tre mand ansat 1. maj 1989 som underleverandør af plastbearbejdning til serigrafi- og elektronikvirksomhederne i Nordjylland.

- Drivkraften har altid været at få ting til at lykkedes, udtaler Lis Larsen,der sammen med sønnen Rico ejer virksomheden.

Og Induflex er lykkedes, for i dag er virksomheden rykket til Hagensvej i Støvring, hvor den råder over 4600 kvm og i dag har cirka 40 ansatte.

- Induflex var min efternøler. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde og bygge noget op fra bunden, sådan var det også med Induflex. Jeg kunne se, at her var et potentiale for at bygge noget godt op. Men jeg havde ikke fra starten regnet med, at vi ville have så mange ansatte i dag, erklærer Lis Larsen.”

Et 30 års jubilæum skal ifølge de to ejere selvfølgelig fejres.

Det sker fredag 3. maj med åbent hus fra klokken 10 til 13. for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og venner af huset.

Der vil her være mulighed for at gå en tur rundt i produktionen, se et bredt udsnit af de produkter, man har lavet gennem årerne, tage en sludder med medarbejderen samt få lidt godt til ganen.