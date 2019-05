Indbrud samme sted tre gange på en nat

STØVRING: Tre indbrud i samme bygning på en enkelt nat. Det var tilfældet natten til torsdag i Støvring. Her var der indbrud i bibliotek og ungdomsklub på Grangårdsvej kl. 01.35. En terrassedør er brudt op, men om der stjålet noget er uvist. Kl. 03.15 var den gal igen på samme adressen. Her er en dør til musiklokalet brudt op - og her ser det ikke ud til der er stjålet noget. Kl. 05.30 kom det sidste indbrud i bygningen. Men ved det indbrud ser det heller ikke ud til at noget er stjålet.