Ildsjæle sikrer julelys og julestemning i Blenstrup

Blenstrup er i julehumør. Ikke mindst fordi en flok ildsjæle i byen hvert år pynter op til jul med masser af julepynt, der lyser op i den mørke tid.

Ideen voksede frem, da Lokalrådet - inspireret af at spejderne, der havde pyntet op med græskarmænd til halloween - inviterede byens borgere til et inspirationsmøde.

Ved dette møde skulle der gode ideer på bordet for at synliggøre Blenstrup og gøre byen til et bedre og hyggeligere sted at bo.

Ved den lejlighed opstod ”Blenstrup Udsmykningsgruppe”, som består af 13 aktive kvinder.

Pernille Stjernholm er en af dem, og hun siger med at smil, at mændene da også får lov til at tage slæbet, når der skal pyntes op til jul.

Og der bliver pyntet. Med juletræ, vejvisningspæl til julemandens værksted, oplyste julepakker, der hænger i træerne og kane, rensdyr og lys i massevis.

En tom butik i hovedgaden er også taget i brug, for her har Udsmykningsgruppen dekoreret de ellers tomme og mørke udstillingsvinduer med en hyggelig julestue - og naturligvis julemandens værksted, der således ikke har hjemme på Grønland, men i Blenstrup.

- Det hele begynder en uges tid inden første søndag i advent, med hjælp fra en række frivillige, der samlet set arbejder en hel søndag med at stille det hele op, fortæller Pernille Stjernholm, der glæder over sig, at hele byen således bakker op omkring initiativet.

- Vi ser mange lokale børn og unge, som gerne vil fotograferes op ad juleudsmykningen, og heldigvis har vi været forskånet for hærværk. Vi ser også mange, der kører gennem byen, standse op for at vise udsmykningen til børn og børnebørn, og især er det tydeligt, at mange borgere i byen også er inspireret af juleudsmykningen, og derfor gør ekstra meget ud af at sætte julelys i forhaven til deres hus. Så det breder sig - også til andre byer, fremhæver Pernille Stjernholm.

- Selv til vores naboby Askildrup, der ellers aldrig har julepyntet. De har nu oplyste juletræer ved byskiltene, så måske har vi startet en trend, der kan brede sig til andre små byer i omegnen.

Udsmykningsgruppen var i øvrigt lige ved at blive landskendte, da de for nyligt indsendte fotos til God Morgen Danmark, og efterfølgende blev ringet op af en producer, der ville have Udsmykningsgruppen med i Aftenshowet. Men da afstanden mellem Blenstrup og studiet i København blev nærmere klarlagt, så blev indslaget på landsdækkende TV alligevel ikke til noget.

- Den historie griner vi meget af i Blenstrup, for vi er ikke sådan at slå ud, siger Pernille Stjernholm.

- De må jo komme igen, når de næste gang hører om vores fine julebelysning her i byen.

- Det hele finansieres via et lille tilskud fra Lokalrådets beskedne budget, ligesom Udsmykningsgruppen har modtaget bidrag fra private i byen via en indsamling hos byens købmand Poul Jensen. Det gav ikke mindre end to tusinde kroner, som er med til at betale eksempelvis udgifterne til led-lys og en ikke ubetydelig post til de mange batterier, der holder julelysene tændt gennem hele december måned i Blenstrup, slutter Pernille Stjernholm.