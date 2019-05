STØVRING: Lørdag morgen kl. 05 blev der begået indbrud på Karensmindeskolen. Et vindue blev opbrudt til skolens musiklokale, hvor der blev stjålet tre guitarer, et elektrisk trommesæt, en mixerpult og et Yamaha-keyboard. Skolen havde også besøg af ubudne gæster i sidste uge, og politiet udelukker ikke, at der kan være en sammenhæng.