IF Frem Skørpings speedskatere tog DM med storm

SKØRPING: For nylig blev der afviklet danske mesterskaber i indendørs speedskating i Næstved.

IF Frem Skørping rulleskøjteafdeling havde hele fem løbere med til stævnet.

Speedskating afvikles traditionelt på baner udendørs.

Men i Danmark, hvor vi i mange af årets måneder er udfordret af ustadigt vejr, flytter rigtig mange klubber træningen indendørs i vinterhalvåret.

Det betyder faktisk, at speedskating i Danmark næsten er mere aktivt i vinterhalvåret, og der holdes også flere danske løb indendørs, end tilsvarende udendørs.

Derfor afholdes der naturligvis også et officielt DM, hvor løberne kører efter internationale regler.

Mange discipliner

Disciplinerne er således både korte løb (100 meter), mellemlange løb (500-1500 meter) og lange pointløb og udskillelsesløb.

Der afsluttes med stafetter, hvor to deltagere kører sammen - stafetterne køres på mellem 3000-5000 meter.

Selvom der køres på indendørsbaner, som opsættes i normale sportshaller, så kan løberne stadig opnå voldsom høj fart.

Det er ikke unormalt, at der køres med over 40 km/t på skøjterne.

Løberne fra IF Frem Skørping, som ud over at være lokale himmerlændinge, også kommer helt fra Aalborg og Århus, repræsenterede klubben og landsdelen på flotteste vis

10 medaljer til Skørping

Hele seks guldmedaljer, tre sølvmedaljer og en enkelt bronzemedalje blev det til, så det er ikke uden grund de sjællandske løbere, ryster lidt i rulleskøjterne, når de se de nordjyske løbere på startlisterne til landets stævner.

IF Frem Skørpings rulleskøjteafdeling har eksisteret i cirka tre år, og der tilbydes rulleskøjteløb til børn i alle aldre.

Klubben har løbere fra absolutte begyndere, til løbere på internationalt topniveau, ligesom klubben har børn fra 6-7-års alderen og op til 14 år.

Klubben tilbyder desværre ikke træning til voksne, men henviser gerne til naboklubber i Århus og Aalborg, som har gode voksentilbud.