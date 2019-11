Idrætscenter står uden forpagter i cafeteriet igen

TERNDRUP: Efter kun et år står Terndrup Idrætscenter igen uden forpagter i cafeteriet.

Kaja Madsen fra Støvring begyndte ellers med stor entusiasme i oktober 2018, efter at lederen af Terndrup Idrætscenter, Kennet Jakobsen, selv havde klaret skærene i et års tid ved at lave pommes frites og pølser til de sultne idrætsudøvere.

Nu må han på den igen.

- Kaja er stoppet efter gensidig aftale her til 1. november, der er ikke noget dramatik i det, siger Kenneth Jakobsen.

- Nu må det bare gå på nemmeste beskub med frivillige og vores hjælp, indtil vi finder en ny. Bestyrelsen har ikke søgt efter en endnu, men det regner jeg da med, at de vil. Så hvis man går med en cafeteriaforpagter i maven, må man endelig komme ud af busken, opfordrer centerlederen.