Idrætscenter bag workshop i corona-venlig udgave

Der er godt gang i et projekt, der skal tune Skørping Idrætscenter til fremtiden.

I midten af januar inviteres alle interesserede grupper til projektets første workshop – afholdt i en corona-venlig udgave.

Projekt ”Fremtidens SIC” (forkortelse af Skørping Idrætscenter, red.) blev for alvor igangsat sidst på sommeren i år. Målet er kort fortalt at gøre Skørping Idrætscenter til et endnu stærkere samlingspunkt i byen, så centret i højere grad både kan være et attraktivt mødested for byens borgere og være et vigtigt aktiv for alle typer af foreninger, klubber og institutioner.

Projektet gennemføres i samarbejde med Spektrum Arkitekter, der skal hjælpe med at omsætte en masse idéer og tanker til en konkret handlingsplan. Første step er at få disse idéer og tanker frem i lyset, og her var det planen, at der skulle afholdes en større, fælles workshop i Skørping Idrætscenter. Men det kan som bekendt ikke lade sig gøre på grund af corona og forsamlingsforbud. Uden at den forhindring dog skal have lov til at bremse arbejdet.

- Arbejdet med Skørping Idrætscenter har momentum i øjeblikket, og vi kan virkelig mærke, at det interesserer en masse mennesker i byen. Så i stedet for at udsætte og udsætte på grund af corona, så giver vi den gas og afholder første corona-venlige workshop lørdag 16. januar fra kl. 9.30 til 12.30, fortæller Julie Mackenhauer, formand for Skørping Idrætscenter.

Håndsprit og brunch

- Det kommer simpelthen til at foregå på den måde, at vi laver små mødesteder med 6-10 personer forskellige steder i byen. Grupperne inddeles efter interesseområde, eksempelvis idrætsaktive, småbørn, indskoling, unge, erhverv, turisme, ældre eller andre grene af byens borgere.

- Alle kan være med. Man skal blot sørge for en pc med en god mikrofon og godt internet og huske at tilmelde sig på forhånd. Så kommer vi forbi med håndsprit og en lækker brunch, inden mødet starter, fortæller Julie Mackenhauer.

- Efter workshoppen har vi forhåbentlig en masse gode input og idéer, som vi sammen med Spektrum Arkitekter skal bruge til at lave første skitse til handlingsplanen for Skørping Idrætscenter.

- Workshoppen bliver den første af tre, som bliver afholdt primo 2021. Så må vi se, om de to andre også skal være i corona-tilpassede udgaver, slutter Julie Mackenhauer.

DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, red.) har været meget interesseret i arbejdet og projektet, herunder også selve online-workshoppen, og de kommer på dagen og laver en video om det til inspiration for andre.

Workshoppen afholdes som nævnt lørdag 16. januar 2021 fra kl. 9.30 – og har du en gruppe, der ønsker at tilmelde sig, skal det gøres senest 5. januar 2021 på e-mail: 9520hallen@gmail.com.