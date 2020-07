I telt mellem træstammerne

Ingen kriblende myrer i soveposen. Ingen irriterende myggestik. Langt bedre sovekomfort end i en hængekøje. Og - ikke mindst - fri udsigt til trækronerne og stjernehimlen. Uden kunstigt lys og andre forstyrrende elementer.

Når man sådan remser op, er der faktisk slet ikke så få faktorer, der taler for, at overnatning i telt, spændt op mellem træstammer i godt en meters højde, meget vel kunne gå hen at blive ”det nye sort” indenfor friluftsliv i Danmark.

- Konceptet er endnu kun i sin vorden, men når jeg snakker med gæsterne ved skranken på turistkontoret, så synes rigtig mange, at det ser spændende ud, lyder det fra turistmedarbejder Henrik Hare Kaagaard, Rebildporten.

Blandt andet på den baggrund slår Rebildporten også kraftigt på tromme for den nye overnatningsform i sin netop lancerede turistkampagne ”Back to Rebild”.

Men vil man som turist selv prøve at sove i et hængende telt ligesom action-helten John Birk i kampagnefilmen, må man enten selv ud på outdoor-markedet - eller væbne sig med tålmodighed i nogle uger endnu.

Først fra 27. juli er Rebild-firmaet BS Event for alvor klar til at lancere sit bud på en pakkeløsning, der kombinerer overnatning i hængende telte med adventure-aktiviteter og lejrliv, centreret omkring firmaets naturbase i Oplev Krat nær Rebildcenteret og Thingbæk Kalkmine.

En unik oplevelse

Bag BS Event står Henrik Bjerg og Sophus Søbye, som ved siden af BS Event også driver firmaet Bjerg & Søbye med speciale i teambuildingkurser, ledelseskurser, kurser i service- og konflikthåndtering mv.

Lige netop de seneste måneder har det dog været særdeles småt med kursus- og teambuilding-aktiviteterne.

Det satte corona-virussen en effektiv stopper for midt i marts, netop som Bjerg & Søbye stod foran deres traditionelle højsæson, og derfor har makkerparret også været tvunget til at tænke i nye baner.

- Vi joker selv med, at vi egentlig aldrig har set os selv som ”campingfattere”.

- På den anden side står vi her og nu i en situation, hvor vi er nødt til at spekulere i alternative indtægtsmuligheder, og her tror vi på, at vi med investeringen i hængeteltene måske kan være med til at give folk en oplevelse, de ikke kan få ret mange andre steder, forklarer Sophus Søbye.

Indtil videre har BS Event sat penge i fem tre mands-telte og tre to-mandstelte - direkte importeret fra Kina.

Teltene tænkes placeret i god indbyrdes afstand rundt om Bjerg & Søbyes overdækkede naturbase, som både er forsynet med borde og bænke, diverse feltkøkkenfaciliteter og et frilufts-toilet ”i Rolls Royce-klassen”, som Henrik Bjerg udtrykker dét.

Og pakketilbuddet indebærer så i øvrigt et døgns ophold i de naturskønne omgivelser i Oplev Krat, tre timer med organiserede friluftsaktiviteter, billet til både Rebildcentret og Thingbæk Kalkminer, fri adgang til naturbasens fællesfaciliteter - og så altså overnatning i hængende telte, spændt op mellem træstammerne.

Prisen for hele pakken er i første omgang fastsat til 700 kr. pr. person pr. døgn.

- Og nu er vi så naturligvis spændte på, om folk så også er parate til at betale dét for at få en helt særlig oplevelse i nogle helt unikke omgivelser, bemærker Henrik Bjerg.

Ideelt set havde det naturligvis været at foretrække, hvis tilbuddet kunne være blevet introduceret tidligere i juli, da turistsæsonen var på sit højeste, men af praktiske grunde har det desværre ikke kunnet lade sig gøre.

I stedet åbner bookingen nu først 27. juli, men så er Henrik Bjerg og Sophus Søbye til gengæld også klar til at sætte fuld turbo på udlejningen af de hængende telte i Oplev Krat. Med tilhørende aktivitetsprogram.

Teltene revet væk

Også den lokale sports- og outdoor-forretning, Friliv i Støvring, havde egentlig håbet på at kunne tilbyde overnatning i hængende telte her i løbet af sensommeren.

Friliv er selv såkaldt Premium-forhandler af træteltene.

- Men med den store efterspørgsel, vi har oplevet i år, kan vi ganske enkelt ikke skaffe de telte, som vi ellers havde planlagt at stille til rådighed for turister.

- Træteltene har efterhånden været på markedet i syv-otte år, men det er først i år, vi for alvor kan mærke, at det rykker.

- Ind imellem kan man nærmest få indtryk af, at alle folk nu pludselig vil ud at sove i skoven, nævner Peter Dam Andersen, som sammen med Axel Dalen Andersen står bag Friliv.

Planen er fortsat, at Friliv i samarbejde med Røverstuen vil tilbyde en døgnpakke bestående af overnatning og mad, leveret direkte til lejrpladsen.

Træteltene tænkes hængt op på en af de nu fire friteltpladser i Rold Skov.

Friluftscampisterne står selv for at hænge teltene op, mens Friliv så til gengæld tilbyder at pakke teltet sammen og stå for den øvrige oprydning.

Og planen var egentlig, at tilbuddet skulle have været klar til søsætning i uge 33 - d.v.s. medio august.

- Det når vi i hvert fald ikke at blive færdige til.

- Men så snart vi i øvrigt kan skaffe de nødvendige telte til formålet - så er vi klar, erklærer Peter Dam Andersen.