I Skørping får du Danmarks bedste pizza

Brugerne af oplevelses-sitet Opdagdanmark.dk har kåret Papas Pizza- og Kebabhouse i Skørping som Danmarks bedste.

Afstemningen er foregået via SMS, og der blev afgivet i alt 37.716 stemmer.

Her fik Skørping-pizzariet hele 3.755 stemmere – nærmeste konkurrent var Billund Pizza & Steak House med 3.252 stemmer.

Resultatet skulle umiddelbart have været klart allerede torsdag, men først fredag sidste på eftermiddagen havde folkene bag opdagdanmark.dk fået tjekket, at alt var gået retmæssigt til i afstemningen, herunder fjernet eventuelle ugyldige stemmer.

Dermed kunne de endelig sende titlen til Skørping.

Kåringen vækker selvfølgelig stor jubel hos indehaverne Serdar og Ahmet Keskin.

- Vi er superstolte. For et par uger siden var vi slet ikke klar over, at der var en afstemning i gang, men efter vi hørte om den, har vi selvfølgelig fulgt den tæt, og er glade for, at det lykkedes os at få titlen hjem til Skørping og Nordjylland, fortæller Serdar Keskin.

- Vi har et motto, der hedder ”Mad med kærlighed”, og det er vi sikker på kan smages i vores pizzaer. Samtidig gør vi også meget ud af at engagere os lokalt, blandt andet ved at støtte IF Frem Skørping og andre lokale foreninger. Det tror jeg måske også, har givet lidt stemmer.

- Særligt om sommeren har vi også mange turister, der kommer her år efter og år, og som er blevet stamkunder. Vi har helt sikkert også fået en del stemmer fra dem, vurderer Serdar, der sammen med sin fætter Ahmet har drevet Papas Pizza- og Kebabhouse i Skørping i 10 år.

Et jubilæum, der nu fejres med den flotte titel som leverandør af Danmarks bedste pizza.