I kongeligt selskab

ARDEN: Dansk Varmblods formand igennem 25 år, Jan Pedersen, Arden, er blevet udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen

Jan Pedersen, Arden, har været formand for Dansk Varmblod siden 1994 og er den første til at have siddet over 20 år på formandsposten.

I 2004 blev Jan Pedersen slået til Ridder af Dannebrog for sin store indsats for den danske ridehesteavl, og nu er han så også blevet udnævnt som Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.

Udnævnelsen fandt sted i forlængelse af et stort hesteshow på Koldinghus Slot, afholdt af Dansk Varmblod i anledning af H.K.H. Prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag.

Selve ordenen blev overrakt under et hyggeligt arrangement i prinsessens private gemakker på Amalienborg Slot, hvor prinsessen holdt tale for den nykårede ridder.

- Det var en dejlig dag, og jeg er både beæret og stolt, fortæller Jan Pedersen, der efterfølgende skal til audiens hos hendes majestæt Dronningen.

Jan Pedersen, der er pensioneret handelsskolelærer, er gift med Bodil Marie Toftdal Pedersen og har tre døtre.

Ved siden af formandsposten i Dansk Varmblod har han siden 1999 været formand for den internationale paraplyorganisation WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses), der samler 76 ridehesteavlsforbund under sig.