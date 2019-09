Hyggelig dag i det fri

BLENSTRUP: KFUM-spejderne i Gerding-Blenstrup har i flere år haft tradition for at holde et årligt ”Spejder for en dag”-arrangement, hvor både lokalområdet og spejderne bliver inviteret til en dag i det fri.

Berit Christman bød velkommen ved spejderhytten i Blenstrup og var dermed til at skyde dagens aktiviteter i gang.

Sidste års store hit blandt de mindre børn var Raketterne, som igen i år var en del af aktiviteterne.

Raketten består af en sodavandsflaske med eddike og natron, som når det bliver blandet sammen danner et overtryk, som sender raketten afsted.

Derudover var der også mulighed for at tænde sit eget bål, løse koder og lave nogle forskellige samarbejdsøvelser, og havde man lyst til bare at hygge sig med leg eller snak, var der rig mulighed for dette også.

Frokosten bestod naturligvis på ægte spejdermaner af mad, tilberedt over bål, og i alt hyggede knap 40 børn og voksne sig i det fri, inden man fulgtes ad til høstgudstjeneste i Blenstrup Kirke som en fin afslutning på dagen.