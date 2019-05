Hygge/hverveaften påmuseum

REBILD: Kunne du tænke dig at være med i fællesskabet omkring Museum Rebild, i daglig tale kaldet Spillemandsmuseet. I så fald er der mulighed for at høre nærmere om museets forskellige grupper og laug, når museet mandag 13. maj inviterer til hygge/hverveaften for potentielle frivillige. Som et ekstra trækplaster lokker museet på aftenen med musik, fællessang og kaffe med brød.