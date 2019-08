Hybel åbner ny udstillingsby på Odderen

STØVRING: Hvis man går med en drøm om at bygge nyt hus, er Støvring et rigtig godt bud på et sted at gøre dét.

Derfor åbner byggefirmaet Hybel med kontor i Aalborg nu yderligere tre nye udstillingshuse i byen, hvor der inspireres til - og rådgives i - nybyggeri.

De tre forskellige nybyggede huse kan første gang besigtiges søndag den 11. august på Odderen i Støvring.

Husene er forskellige i både arkitektur og prisniveau, så der skulle være noget for enhver smag.

- I husbyggeri er der, som i så mange andre brancher, tidstypiske tendenser, og vi har forsøgt både at vise noget af det, som vores kunder efterspørger allermest, men også give vores bud på nogen rigtig lækre, funktionelle og prisbevidste løsninger, siger Nikolaj Clausen, salgschef i Hybels Aalborg afdeling.

Siden starten af 2018 er der blevet solgt næsten 400 huse i postnummer 9530 Støvring.

Ca. 15 pct. af husene er nybyggede, så Støvring er en by i vækst. Og med yderligere cirka 50 byggegrunde til salg i Støvring, er der stor sandsynlighed for, at tendensen fortsætter.

De tre nye udstillingshuse i Støvring vil også de følgende søndage kunne nærstuderes i eftermiddagstimerne fra kl. 14 til 16.

I åbningstiden vil der desuden være en byggerådgiver tilstede, så man kan få svar på alle sine spørgsmål.