Hvornår kommer den næste krise?

MARIAGERFJORD: 17. juni inviterer Mariagerfjord Erhvervsråd lokale virksomheder til et spændende arrangement om den næste samfundsmæssige krise.

I en tid, hvor handelskrigeriske præsidenter rasler med sablerne, hårdt Brexit lurer i kulissen og franske gule veste skaber utryghed, kan man med god ret bekymre sig.

Samtidig er der vækst i Danmark og gang i handel og produktion. Det er værd at reflektere over, hvad der taler for og imod, at de gode tider vender.

For at få svar på nogle af disse spørgsmål har Mariagerfjord Erhvervsråd allieret sig med Anders Høyer, der har en fortid i Finansministeriet og i dag er cheføkonom i Sparekassen Kronjylland.

Anders Høyer kommer med et bud på fremtidens økonomiske udfordringer og fortæller, hvilke tendenser der skal holdes øje med.

Eftermiddagens anden oplægsholder er Claus Hein fra Erhvervshus Nordjylland. Han vil fortælle om programmet Early Warning, som hjælper virksomheder i krise.

Tilmelding kan ske til Mariagerfjord Erhvervsråd hjemmeside https://mfer.nemtilmeld.dk/52/.