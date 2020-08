Hvorfor skal unge ta’ udenbys for at skate

En gruppe forældre med børn, der alle er glade for at skate og køre på løbehjul, har sat sig for at undersøge mulighederne for at skabe et udendørs område i Støvring, hvor man kan skate og køre på løbehjul.

I dag skal man i stedet køre til andre byer i kommunen - eller helt på den anden side af kommunegrænsen - for at finde egnede steder. Derfor er gruppen gået sammen om idéen og har på den baggrund stiftet foreningen ’Støvring Street Park’.

- Vi synes ganske enkelt, at et godt skaterområde er noget, der burde være i en by som Støvring i stedet for, at man skal køre ud af byen til fx Skørping, Aalborg eller Biersted, erklærer den nyvalgte formand i foreningen, Rune Hattmann, som ofte har mødt borgere fra Støvring på udenbys skaterbaner.

- Støvring har igennem flere år mærket en stor befolkningstilgang med særligt børnefamilier, hvilket betyder, at der er børn i alle aldre i Støvring, og at der er behov for et bredt udvalg af aktivitetstilbud til både børn og voksne. Derudover er selve byen også i udvikling. Der er nye idéer oppe at vende for bl.a. Jernbanegade, Hobrovej, Bytorvet, Solvang og Materielgården, og derfor har vi stiftet foreningen og meldt os på banen, fortæller Rune Hattmann.

Nu, hvor der skal tænkes kreativt og skabes nye miljøer i Støvring til glæde og gavn for mange forskellige aldersgrupper, er foreningens ønske og forslag således, at der skal tænkes et udendørs skaterområde ind i udviklingsplanerne.

- Et betonstøbt køreanlæg med både flade og bakkede køreflader, ramper, forhindringer, kanter, kørestier m.m. vil være til megen sjov, kreativitet, glæde og hygge – ikke kun for skatere, men også for de helt små på en løbecykel eller folk på rulleskøjter, løbehjul eller bmx. Der vil være plads til alle - øvede som uøvede, vurderer Rune Hattmann.

Kig på Solvang

Foreningens første handling har været at sende en forslag til Rebild Kommune angående mulighederne for at inkorporere et skaterområde på det grønne område på Solvang, da netop dette område skal laves om og har en central placering og en god størrelse, hvor der også kunne være plads til øvrige aktiviteter som fx træningsudstyr, legeplads, borde/bænkesæt m.m.

- Vi er ikke i tvivl om, at behovet er der. Vi kan bl.a. se det ved, at Ungdomsskolen har fået bygget en indendørs rampe i én af bygningerne på Materielgården. Derudover har vi som forening på kun to døgn fået en masse positive tilkendegivelser på sociale medier fra borgere i Støvring, der ligesom os synes, at det er en god idé, nævner Rune Hattmann.

Foreningen vil snarest have sammensat et ungeråd for at sikre, at de unges ønsker og idéer til et kommende skateområde bliver taget med i betragtningen i det fremadrettede arbejde, ligesom alle andre interesserede også er meget velkomne til at byde ind med deres forslag.

- Når området forhåbentligt er blevet en realitet, er planen, at vi vil forsøge at lave arrangementer eller events på pladsen, ligesom vi også håber, at skatere med større evner end os selv kunne have lyst til at lære begyndere nogle tricks, griner Rune Hattmann og hentyder til, at det er bestyrelsesmedlemmernes børn, der er de bedste skatere og ikke de voksne. Og det er også deres børn, der har været drivkraften for deres arbejde.

- Det er naturligvis på grund af vores børn og deres interesse i at lave tricks på deres løbehjul, at vi voksne har fundet hinanden og stiftet foreningen. Men et fedt skateområde vil ikke kun være til glæde og gavn for vores egne børn. Området vil jo være frit tilgængeligt og kunne bruges af alle. Det vil blive et samlingssted, hvor børn og unge kan mødes med deres kammerater eller få nye venskaber på grund af deres interesse i løbehjul, ligesom det også vil være et sted, hvor vi kan tage til som familie og få nogle gode oplevelser sammen, påpeger Rune Hattmann.