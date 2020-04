Hvordan tacklede du selv corona-krisen

NORDJYLLAND: Nationalmuseet og en række danske institutioner opfordrer os alle til at fortælle om vores hverdag under coronakrisen.

Hverdagsskildringerne skal bruges i forskningssammenhæng og gemmes til eftertiden.

Det kræver din medvirken - hvorved du bliver en del af den danmarkshistorie, der skrives om danskernes måde at håndtere coronakrisen på.

Sådan gør du

Du hjælper ved at klikke ind på hjemmesiden natmus.dk/dagemedcorona og besvare sprørgsmål om, hvad du foretager dig med din familie.

Hvad er godt og skidt ved at være sammen på den måde - hvad oplever du ude, når du forlader dit hjem - og hvordan påvirker det dine madvaner og din arbejdsdag?

Hvad du tænker om andres adfærd - hvor meget bruger du medierne - går du glip af familiefester, rejser og andre begivenheder.

Og hvilke positive værdier synes du eventuelt, at epidemien har tilført os - og mange flere spørgsmål.

Du kan svare med stikord eller reflektere med brug af mange ord, som det falder dig ind.

Også børnene kan bidrage og eksempelvis fortælle, hvad de leger, og hvem de leger med.

Så eftertiden får besked

- Lad dig inspirere af temaer, spørgsmål og stikord eller skriv frit, som du vil - og gerne over flere dage, lyder opfordringen fra Nationalmuseet.

- Kommende generationer skal have et indblik i, hvordan hverdagen så ud i Danmark under corona-pandemien.

- De skal ikke kun have tal på smittede, alvorligt syge, døde og helbredte.

- De skal også have vidnesbyrd fra helt almindelige mennesker.

- De vidnesbyrd udgør en slags tidskapsel, der om mange år vil kunne afsløre udviklinger, som er usynlige for os nu, fordi vi står midt i dem, argumenterer Christian Sune Pedersen.

Han er forskningschef for enheden Nyere Tid og Verdens Kulturer på Nationalmuseet.

Lige nu står vi i en historisk situation.

Danmark er lukket ned, fordi en pandemi hærger i hele verden. Hverdagen er på kort tid forandret for os alle.

Alle mærker forandringer

Medarbejdere i sundhedsvæsenet opruster for at redde så mange liv som muligt.

Virksomheder lukker ned.

Ansatte i supermarkeder arbejder på højtryk for at få madvarer på hylderne.

Restauranter må lukke eller skifte til take-away.

Skolelærere fjernunderviser elever.

Børnefamilier jonglerer mellem arbejde og børnepasning på samme tid.

Nogle danskere er strandet et sted i verden og venter på at komme hjem.

Danmark er kort sagt forandret på under to uger.

Men hvordan står det til hos dig?

Den historiske situation vil Nationalmuseet sammen med en række samarbejdspartnere gerne dokumentere til eftertiden.

For hundrede år siden skyllede Den Spanske Syge ind over Danmark og hele verden.

Vi ved, at den kostede mere end 15.000 danskere livet.

Den Spanske Syge

Vi ved, hvordan de syge blev isoleret, og hvilke tiltag man gjorde.

Men vi ved ikke så meget om, hvordan den almindelige dansker oplevede frygten og kaosset under pandemiens rasen.

Nu gør Danmark sig igen nye, historiske erfaringer i, hvordan samfundet bedst kommer igennem en verdensomspændende pandemi.

Den viden er dyrebar nu - og for fremtiden.

Har du en ting, som siger noget om den situation, vi står i lige nu?

Da send en mail til corona@natmus.dk.

Nationalmuseet udvælger en eller flere af de indsendte forslag til museets næste udstilling om de sidste 100 års Danmarkshistorie - En Skat til Danmark.

Men husk nu lige at give dit besyv med via spørgeskemaet på hjemmesiden natmus.dk/dagemedcorona.