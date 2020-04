Hvis du vil hjælpe din lokale idrætsforening

SKØRPING: Støt os nu - din lokale idrætsforening er nødlidende.

Så kort kan en appel fra Frem Skørpings hovedbestyrelse til medlemmerne omskrives.

- I idrætsforeningerne sparer vi lige nu på vores faste udgifter, men det batter meget lidt.

- Vi har ganske store faste udgifter, som vi ikke kan påvirke.

- Derfor håber vi, at vores medlemmer fornyer deres medlemskaber og betaler deres kontingent uagtet, at der i øjeblikket ikke er aktiviteter i gang.

- Og kontingenterne har altid været den bærende del af vores økonomi, fremgår det af bestyrelsens appel til medlemmerne.

Også glip af andre indtægter

I tilgift går Frem Skørping glip af forventede indtægter fra diverse arrangementer som Rebildløbet, Triatland-løbet, Opera i Bakkerne og Byfesten

- Derfor er vi i år endnu mere afhængige af vores kontingenter.

- Vi mener jo også, at det at være medlem af en forening er mere end et simpelt varekøb i en forretning.

- Nok betaler I som kunder for en ydelse, men som medlem går I også ind i og støtter et fællesskab, som er med til at skabe et lokalt idrætsliv for alle aldre - her hvor vi nu bor og lever.

- Så selv om vi ikke lige nu kan holde de aktiviteter i gang, som vi plejer, har vi brug for jer som medlemmer, så vi står med ressourcerne til at gå i gang igen, når vi får lov, appellerer bestyrelsen.

Appel til fodboldspillerne

Aktuelt rammer coronakrisen jo først og fremmest fodboldsæsonen.

Her forsøger klubben sig med et tilbud til fodboldspillerne.

- Vi har besluttet at oprette de hold, som vi plejer - men med nedsat kontingent for forårssæsonen.

Derved håber vi, at alle vores fodboldspillere vil bakke op og forny deres medlemskab.

- Vi har selvfølgelig forståelse for, at nogle er så ramt på privatøkonomien, at man kan være nødt til at fravælge sit medlemskab.

Selv om vi ikke lige nu kan holde de aktiviteter i gang, som vi plejer, så har vi brug for jer som medlemmer, for at vi har ressourcerne til at starte igen, når vi får lov, understreges det fra hovedbestyrelsen i Frem Skørping - som derudover appellerer om støttemedlemsskab - via klubbens hjemmeside