Hvis din virksomhed har brug for hjælp til at søge støtte

HIMMERLAND: Har du som selvstændig virksomhed brug for at vide, hvordan du navigerer rundt i reglerne for at få hjælp midt i en coronatid?

Mandag i denne uge uge oprettede Regnskabsprogrammet Dinero gratis nødhjælps-hotline til selvstændige.

Du får assistance til at finde rundt i reglerne om blandt andet kompensation for fald i omsætning og dækning af faste udgifter.

2577 små virksomheder

Lige nu rummer Mariagerfjord 2577 små virksomheder - defineret som en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), som i CVR er registreret som værende aktiv.

Mange er med usvigelig sikkerhed ramt af følgevirkningerne fra coronavirussen.

Men faktisk er en stor del af virksomhederne berettiget til kompensation for blandt andet tabt omsætning og faste udgifter.

Regnskabsprogrammet Dinero vil gerne være med til at sikre, at de selvstændige får den kompensation, som de er berettiget til, og derfor åbner de i dag en gratis nødhjælps-hotline, hvor du kan få hjælp med at søge kompensation.

Dinero

- Vi kan hverken producere håndsprit, masker eller afskærmning, men vi kan hjælpe på anden vis, nemlig ved at guide landets selvstændige erhvervsdrivende bedst muligt i at få den økonomiske kompensation, som de har ret til, tilbyder Martin Thorborg, som er administrerende direktør i Dinero

- Forhåbentlig kan vi være med til at hjælpe det lokale erhvervsliv i landets kommuner med at klare sig igennem denne krise på bedste vis.

Juridisk hjælp i baghånden

- Vi har uddannet vores dygtige supportere i de nye regler, kaldt ekstra folk på arbejde og åbnet op for sluserne, så vi kan hjælpe alle dem, der vil hjælpes, lover Martin Thorborg.

Selvstændige kan få hjælp via chat hver eneste dag fra klokken 8-23 på dinero.dk/coronavirus.

- Det lokale erhvervsliv lider i denne tid, og jeg kan sagtens forstå, hvis en masse selvstændige både lider af dårlig nattesøvn og koldsved for tiden, for vi står i er regulært mareridt.

Min opfordring til dem lyder: Kom til os, så skal vi nok hjælpe dig med at få den kompensation, du har ret til, forsikrer Martin Thorborg.

- Vi har 59.000 kunder i butikken, så vi er vant til at håndtere massevis af kunder og besvare komplicerede spørgsmål.

Nu opskalerer vi vores setup, så vi sikrer, at vi relativt hurtigt kan give hjælp, uden at du ender som nummer 5000 i køen.

- Tilmed har vi fordelen af at være en del af en stor koncern, så vi har juridisk hjælp i baghånden, vi kan trække på, hvis nogen har særligt komplicerede spørgsmål, tilføjer Martin Thorborg.

Dinero har i forvejen udarbejdet beregningsformularer, som kan bruges af alle til at fastslå, om du kan få kompensation for fald i omsætning, og om du kan få dækning af faste udgifter.

Formularerne findes på dinero.dk/coronavirus.