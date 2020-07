Hverdagen vendt op og ned i Tumlehøj

Coronaen gjorde, at børn og voksne efter genåbningen af Tumlehøj skulle finde nye rutiner og arbejdsgange, og frem for alt en god og tryg hverdag i alt det nye, med håndvask, restriktioner og ændrede retningslinjer.

- Men det er gået over al forventning. Børn og forældre har virkelig taget det i stiv arm, lyder meldingen fra Tumlehøj i dag.

En af de ting, som har været anderledes er, at langt de fleste aktiviteter er rykket udendørs.

Heldigvis har vejret overvejende været godt, og så har telte rundt om på legepladsen i øvrigt skærmet for både regn og sol.

Egernstuen har klippet fine blomster, som børnene var på Himmerlandshave for at “plante” i gårdhaven.

Hos det lokale autoværksted har Tumlehøj-børnene hentet dæk, der har givet inspiration til timevis af god leg.

Hamre og save har givet masser af god aktivitet.

Læsning og fællessamlinger er for det meste foregået under åben himmel.

Der har været forløb med haletudser og etablering af et insekthotel, og desuden har alle børn været med til at køre jord i højbede og så forskellige grøntsager.

Med andre ord: Også i tilfældet med corona-virus har det i Tumlehøj vist sig, at intet er ¨så galt, at det ikke er godt for noget.