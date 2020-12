Hvad ville Suldrup være uden byens korps af seniorer?

Seniorservice i Suldrup har heller ikke i 2020 ligget på den lade side.

Vejskiltene er blevet vasket af, så man kan se bogstaverne. Byens hjørne bliver løbende renholdt. Der bliver jævnligt samlet papir og plastik m. m. op i gennem byen, og flagalleen er der også kommet styr på, så flagene nu står snorlige igennem byen

Senior Service har desuden i samarbejde med Elmerhøj Byg gjort stien omkring Suldrup Sø færdig. Der er blevet lagt stenmel ud, så stierne nu er blevet faste at gå på, og samtidig ser det rigtig godt ud.

Elmerhøj Byg har lagt maskiner til, så arbejdet kunne gennemføres, og Suldrup Sø har dermed i endnu højere grad udviklet sig til et attraktivt lokalt åndehul. Dagligt går mange tur omkring søen, rigtig mange udefra i større selskaber. Kaffen nydes typisk i Madpakkehuset, og bænkehusene, som er placeret på den store parkeringsplads på sydsiden af søen, er også i brug.

Bænkene omkring søen og på stierne omkring i byen er i øvrigt blevet nymalet i løbet af sommeren.

Derudover blev Nærup-stien i sommerens løb renoveret i samarbejde med jagtforeningen. Der blev lagt net og træflis ud på de bløde steder, så der nu er til at gå tørskoet.

Der er også blevet etableret en ny flisbelagt sti i Erik Pedersens Mose, som ligger nord for børnehaven i et meget kønt område. Også her er der mange, der går tur i disse corona-tider.

Suldrup Seniorservice tæller pt. 26 medlemmer, men flere må gerne kommer til.

- Seniorservice er et meget socialt projekt, Der er plads til alle, og vi er der i høj grad også for at hygge og få en god snak, lokker formand for Suldrup Seniorservice, Gert Jensen.

Der arbejdes gerne i et par timer pr. gang, og efter arbejde er der kaffe, som nydes i Røde Kors’ mødelokale - eller om sommeren i det fri.

Spar og Jutlander Bank skiftes til at sponsere rundstykker.

En gang om måneden er der kaffemøde i Stensbohallen. Her bliver der aftalt arbejdsdage, og hvad der i øvrigt er af planer for fremtiden.