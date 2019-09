”Huset” kommer langt omkring i efteråret

KIRKETERP: Navnet er Hjeds Kultur og Forsamlingshus, men bygningen ligger faktisk midt i Kirketerp. Den er 115 år gammel, men fremdeles “Still going strong”.

“Huset” - som det bliver kaldt i daglig tale - bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer.

Bankospillet om tirsdagen er et fast indslag, men dertil kommer en lang række andre aktiviteter i løbet af efteråret.

Programmet for det kommende halve år byder bl. a. på vinsmagning 27, september og et foredrag om en vandretur på Kaminoen 3. oktober. Begge disse arrangementer afvikles med økonomisk støtte fra “Sundhed for Pengene”.

10. oktober står ”Huset” sammen med Byrsted og Omegn Husmoderforening bag et modeshow, hvor der vises tøj og sko fra Ellen Kristensens Eftf. Nørager, “Style for you”, Nibe og Tøjhuset”, Nibe. “GG Smykker”, Nibe, briller fra “Smarteyes”, Aalborg Storcenter og “Blomsterpigen”, Nibe er ligeledes repræsenteret. Der vises tøj for både damer og herrer, og det hele krydres med en lille tapasanretning og et glas vin.

25. oktober er der “Irsk musik aften” med “De Galvaniserede Leoparder”. Et tilsvarende arrangement i 2018 var en stor succes, og derfor bliver arrangementet nu gentaget i 2019, garneret med buffet og mulighed for at smage på irsk øl og whisky.

Hjeds Kultur og Forsamlingshus kan også byde på en “Dansk/Ukrainsk- aften” 8. november, hvor der hygges sammen med familier, som er flyttet til Himmerland fra Ukraine.

Dertil kommer den traditionelle juletræstændingsfest sidst i november, foruden andre faste arrangementer som fastelavnsfesten, julefrokosten og Veggerby Sogns Beboerforening tre-fire årlige fællesspisninger.