Hurtigt, nemt og lokalt

MARIAGERFJORD: Kommunens fire handelsstandsforeninger og Mariagerfjord Erhvervsråd gentager succesen og lancerer firmajulegaveportalen www.mariagerfjordgaven.dk.

På portalen kan virksomheder nemt og hurtigt købe julegaver til deres medarbejdere, som alle bliver glade for. Det er nemlig medarbejderen selv, der vælger blandt det store udvalg af over 170 forskellige gaver, som alle er fra lokale leverandører i Mariagerfjord.

Tovholderen for MariagerfjordGaven.dk har den seneste tid haft travlt med at få det sidste på plads og indlede kontakt med de kommende julegaveleverandører, og julegaveportalen er nu klar og de første bestillinger er løbet ind.

Et attraktivt koncept for både virksomhed og medarbejder

- Virksomhederne skal snart til at tænke i julegaver til deres medarbejdere, men det kan være en svær opgave, da det både kan være tidskrævende og nærmest umuligt at udvælge 1-2 gaver, som kan tilfredsstille alle medarbejdere.

Men med MariagerfjordGaven.dk er problemerne ovre, fortæller tovholderen på projektet, chefkonsulent Jørgen Vittrup, Mariagerfjord Erhvervsråd.

Virksomheden køber nemlig bare det ønskede antal julegavebreve inden for 3 priskategorier og giver julebrevet videre til medarbejderne, som derefter kan logge ind og vælge sin egen gave på MariagerfjodGaven.dk. Den ønskede gave bliver pakket flot ind og leveret til medarbejderen på virksomhedens adresse inden juleferien.

- Virksomheden slipper dermed let om med firmajulegaven, men det bliver ikke på bekostning af indholdet, da medarbejderen er sikret en attraktiv gave efter eget ønske, supplerer Jørgen.

En af de virksomheder, der sidste år købte firmajulegaver igennem MariagerfjordGaven.dk, er PAJO-BOLTE A/S. "Sidste jul brugte vi MariagerfjordGaven.dk til at sikre os julegaverne til vores medarbejdere - og så endda fra butikker i lokalområdet. Det var nemt for mig at bestille, der var et stort gaveudvalg at vælge imellem for mine medarbejdere, og samtidigt støttede vi op om de lokale butikker," fortæller direktør Lars Johansen.

Julegaverne bliver leveret af lokale leverandører

De lokale erhvervsdrivende er også meget tilfredse med MariagerfjordGaven.dk.

- Vi er meget glade for, at alle lokale handelsstandsforeninger har valgt at støtte op om initiativet, udtaler Jørgen Vittrup og henviser til, at handelsstandsforeningerne i Arden, Hobro, Hadsund og Mariager har bidraget økonomisk for at få systemet udviklet samt hjulpet med at sprede budskabet om portalen blandt lokale butikker og virksomheder, så der kan sikres et stort udvalg af attraktive julegavemuligheder.

- Julegaveportalen er åben og indeholder alle de flotte julegaver, og der er noget for enhver smag, slutter Jørgen Vittrup.