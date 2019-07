Hunde med på guidet gåtur

ROLD SKOV: Guidede ture i Rebild-området behøver ikke kun at være for de tobenede.

Som noget nyt introducerer Rebild-guide Birgitte Wilsted Simonsen nu også gåture for skovgæster med hunde.

Første tur blev gennemført i Rold Skov nord for Arden, og en god håndfuld gæster var mødt op ved Stabelpladsen i Arden for at deltage.

Efter at lommerne var fyldt op med hundegodbidder, begav selskabet sig ud på en knap fire kilometer lang gåtur, og undervejs blev der blandt andet fortalt om flyverskjul fra anden verdenskrig, jordfaldshuller i skoven, om den gamle kærlighedsbøg og om den viljefaste med venlige skovridder Jens Hvass, der har betydet meget for Rold Skovs udvikling.

Turen gik også forbi Røverstuen, hvor Røverne fra Rold ifølge fortællingerne skulle have holdt til.

Rold Skov viste sig til lejligheden fra den pæneste side i aftensolen.

Under den efterfølgende kop kaffe kunne Birgitte Wilsted Simonsen fortælle, at hun løbende regner med at arrangere nye guidede ture for skovgæster med hunde.

Det vil typisk være kortere ture på skovveje, hvor er der plads til hundene.

- Skoven er jo for alle – lige meget om man har to eller fire ben, som Birgitte Wilsted Simonsen udtrykker dét.