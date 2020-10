Hun sætter nåle ind mod smerter, angst og stress

Hun behandler patienter, hun underviser, hun efteruddanner sig i ind- og udland.

Der er fart på hos landets måske yngste selvstændige og højt uddannede akupunktør, 29-årige Line Simonsen.

Patienterne hos ”Line Simonsen Akupunktur” i Støvring spreder sig i alder fra otte uger og op til ældre mennesker, og Line Simonsen er uddannet til at behandle alt lige fra småbørnskolik og fordøjelsesproblemer, astma, eksem, hormonelle ubalancer og til et bredt spekter af smerter.

Hendes speciale er angst, stress og traumer.

- På det felt kommer alle mine faglige kompetencer i brug under behandlingen, fremhæver Line Simonsen.

- Social stress og mistrivsel er det, vi hurtigst påvirkes af fysiologisk. Jeg behandler unge og voksne, der føler sig presset, mobbet eller holdt ude i skolen eller på arbejdspladsen. Eller det kan være børn med separationsangst, nattevædere, eksamensangst, en skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien. Jeg skrev speciale om behandling af angst og traumer, og behandlede bl.a. en fra forsvaret, der led af posttraumatisk stress syndrom, men ellers kan det jo være fysisk uro, hjertebanken eller angstanfald efter bilulykker, overfald eller andre ubehagelige eller ulykkelige hændelser, nævner Line Simonsen.

Skal føle sig set og hørt

- Nogle har det fint allerede efter tre behandlinger, andre måske først efter seks eller flere, fortæller Line Simonsen, der benytter samtale, lysterapi og akupunktur i angstbehandlingen.

- Nogle patienter kommer direkte til mig, men typisk har de fleste allerede været inde over det ordinære system, og får de antidepressiver, samarbejder jeg selvfølgelig med lægerne omkring medicineringen,

- Mit mål er at behandle børn og voksne uden bivirkninger, og uden medicin, hvis det kan undgås.

- Jeg lægger stor vægt på at behandle mennesker godt. Nogle har måske været hele systemet igennem og kommer trætte og kede af det til mig. Derfor er det så vigtigt for mig at yde en god personlig betjening, så mine patienter føler sig set, hørt og taget alvorligt, påpeger Line Simonsen, der har kunder ikke blot i Støvring men fra hele Aalborg-området og Himmerland.

Hun har drevet sin klinik i Business Park Nord i Støvring siden 2017.

Line Simonsen åbnede klinikken dagen efter, at hun havde afsluttet den tre-årige akupunktør-uddannelse, og det første halve år fik hun iværksætterydelse i form af halv husleje.

Siden har hun med succes drevet klinikken uden tilskud og efteruddanner sig til stadighed.

Hun er medlem af brancheforeningen Praktiserende Akupunktører, så patienterne er sikret tilskud fra Sygeforsikringen Danmark eller deres private sundhedsforsikringer. Samtidig er brancheforeningen garant for hendes faglige baggrund og etik.

Nordjysk baggrund

- At jeg slog mig ned i det nordjyske, skyldes at min familie stammer herfra og i store træk bor her, siger Line Simonsen, der selv er født og opvokset på Falster.

Line Simonsen lagde grundstenen til sit virke, da hun efter studentereksamen og et par år i København med et job som sales manager flyttede til Rom, for - som hun siger - ”at rejse ud og opleve verden”.

Italiensk blev lært på rekordtid, og hun fik arbejde på en international privatskole. Sideløbende læste hun en sundhedsfaglig diplomuddannelse i fag som anatomi, fysiologi, patologi (sygdomslære) samt psykologi. Her foregik undervisningen dog på engelsk.

Herefter tog hun en et-årig uddannelse indenfor auriculomedicin og -terapi, der gør brug af lys- og frekvensbehandling. Hendes lærer opfordrede hende til at uddanne sig til akupunktør, og så gik turen efter fire år i Rom tilbage til Danmark og akupunkturskolen.

Straks efter åbningen af sin klinik gav Line Simonsen sig også i kast med en et-årig efteruddannelse inden for psykotraumatologi.

- Det er en blanding af vestlig og alternativ læring om sammenhængen mellem krop og sind, det fysisk-psykiske og foregik med undervisnings-moduler i København.

- Lige nu er jeg i gang med en efteruddannelse indenfor akupunktur, som foregår i henholdsvis København og London, og som jeg afslutter til maj. Jo mere viden, jo bedre, og jeg vil meget gerne fortsætte med at bygge ovenpå, påpeger den ambitiøse alternative behandler, der også holder foredrag om samspil mellem krop og sind, temaaftner om allergi og andre emner, og så underviser hun også i Skørping i anatomi og fysiologi på yogainstruktør-uddannelsen.