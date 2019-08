Hun sætter kulør på andres sommerferie

REBILD: Mens andre måske har brugt sommeren under sydens sol, er taget på camping, har vandret i de norske fjelde eller noget helt andet, har Birgitte Wilsted Simonsen brugt rigtigt meget af sin sommer på at give andre en rigtig god naturoplevelse i og omkring Rold Skov og Rebild Bakker.

Birgitte er RebildGuide, og hun har i sommerens løb inviteret til godt 10 forskellige naturoplevelser. Alt fra guidede hundegåture til at lave insektboer, gå på fossiljagt, male med naturens egne materialer, lave brød over bål plus meget andet.

- Ja, det har været en bred palette af forskellige oplevelser og aktiviteter, hvor mange har været for børn, men også en del for voksne. Blandt andet har vi også haft arrangementer med mindfulness og en tur, der hed ”kilder og gin”, der gik til Volsted Destilleri, der fremstiller gin, fortæller Birgitte Wilsted Simonsen.

- Der har generelt været rigtig flot opbakning til arrangementerne. Til det mest besøgte arrangement var vi over 40, men det er faktisk mest optimalt, når vi er lidt færre. Så kan jeg bedre få snakket med alle. Det er alle typer af mennesker, der er kommet til sommerens aktiviteter. Både lokale og folk, der er kommet langvejs fra.

- Det er helt frivilligt, at jeg laver disse arrangementer. Jeg gør det simpelthen bare fordi, jeg selv nyder at bruge naturen og skoven. Det er jo en fantastisk legeplads. Jeg plejer at sige, at ”mit kontor” er skoven. Vi er en række forskellige RebildGuider, og vi har helt frie tøjler til, hvad vi vil finde på, slutter Birgitte Wilsted Simonsen, der har leveret mange gode naturoplevelserne denne sommer.

Tak for det.