Hun får ansvaret for fjordkommunens bygninger

Drift og optimering af 220.000 kommunale kvadratmeter fordelt på ca. 150 adresser - og et rekordstort anlægsbudget til renovering og nybyggeri på den gode side af 200 mio. kr. over de næste 4 år.

Det er den udfordring, som venter Trine Juul Søndergaard Pedersen, når hun 1. februar tiltræder stillingen som ejendomschef i MariagerfjordKommune.

Udsigten til det travle chefjob giver imidlertid ikke Trine søvnløse nætter.

Hun har nemlig været konstitueret i stillingen i godt og vel halvandet år, og her har hun løst opgaven så flot, at hun nu har landet jobbet på permanent basis i skarp konkurrence med 26 andre ansøgere.

Økonomidirektør Kim Jacobsen er overbevist om, at Trine Juul Søndergaard Pedersen er den helt rigtige til at stå i spidsen for kommunens ejendomscenter.

- Trine har i mange år været en nøglemedarbejder hos os. Hun har kolossal erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Hun er inddragende, visionær og så har hun et sublimt blik for helheder og udvikling. Det er blandt andet de egenskaber, som, vi vurderer, passer perfekt til jobbet som vores nye ejendomschef, siger økonomidirektøren.

Ifølge Kim Jacobsen har Trine Juul Søndergaard Pedersen haft en lang og flot karriere i Mariagerfjord Kommune.

Hun har blandt andet været jurist, specialkonsulent, chefkonsulent, turistchef og sågar haft en afstikker til Rebild Kommune som kultur- og fritidschef.

- Trine er vellidt i organisationen. Hun ser sammenhænge og skaber en rød tråd i indsatser og aktiviteter. Og så har hun et særligt godt øje for de såkaldte kloge kvadratmeter, så vi i fremtiden får det optimale ud af vores bygninger og faciliteter til gavn og glæde for kommunens borgere og personale, siger Kim Jacobsen.

Trine Juul Søndergaard Pedersen glæder sig til 1. februar, hvor hun også træder ind i kommunens direktions- og chefgruppe.

- Jeg er naturligvis rigtig glad for, at jeg har fået jobbet som ejendomschef i Mariagerfjord Kommune. Jeg glæder mig til at udvikle ejendomsområdet i samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere, kolleger og politikere, siger Trine Juul Søndergaard Pedersen.

- Vi skal hele tiden have øje for, at vi har de rigtige kvadratmeter, der understøtter det, der foregår i bygningen i forståelse for kommunens mange opgaveområder. Samtidig har vores anlægsbudget netop fået et ekstra løft, så der bliver rigeligt at tage fat på både i det nye og de kommende år, slutter den kommende bygningschef.

Trine Juul Søndergaard Pedersen er 43 år og er gift med Tom Søndergaard Pedersen. Til sammen har de fem børn i hjemmet i Fjellerad.