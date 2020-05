Htx får adresse på Kirketoften

HIMMERLAND: Godt et par måneder før den planlagte premiere på en ny htx-linie i Hobro, skifter den uventet adresse i byen.

Oprindeligt skulle de unge til august sætte kurs mod Mariagerfjord Gymnasium på Amerikavej.

Nu hedder adressen i stedet Kirketoften 7, hvor Tradium Mariagerfjord residerer.

Afsættet vil fortsat være den indgåede samarbejdsaftale mellem gymnasiet og Erhvervsskolerne Aars.

Men i det forløbne år har forudsætningerne for samarbejdsaftalen rokket sig.

Erhvervsskolerne Aars er nemlig i gang med at fusionere med Tradiums afdeling i Hobro på Kirketoften.

Erhvervsgymnasialt miljø

- I den forbindelse opstår en ny himmerlandsk institution for erhvervsrettede uddannelser.

- Og det er vores ønske, at htx i Hobro skal være en del af det miljø, lyder forklaringen fra direktør for Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender.

Htx har fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Nu må de vordende htx’ere i Hobro, der havde udsigt til at blive en del af et overvejende alment gymnasie-miljø på Amerikavej, altså i stedet mønstre på ”et fælles erhvervsgymnasialt miljø på tværs af handelsgymnasiet og teknisk gymnasium”- på Kirketoften.

Et sådant miljø har Aars i forvejen gode erfaringer med at håndtere.

De erfaringer vil man gerne gøre brug af i Hobro, forklarer Ulf Givskov Bender.

Styrke det tekniske område

- Vi nærer et brændende ønske om at styrke hele det tekniske område.

- Ikke bare med htx, men også med en række erhvervsuddannelser.

Det er vores ambition at skabe et stærkt erhvervsrettet uddannelsesmiljø med både en teknisk gren og en handelsgren, uddyber Ulf Givskov Bender.

Mariagerfjord Gymnasium har i nogle år drevet htx i det små.

Det er altså helt slut nu - fordi forudsætningerne har ændret sig.

Aars rykker til byen

- Humlen i det hele er, at Aars rykker til byen.

- Det blev meget tydeligt, at på sigt vil den her uddannelse nok blive placeret på Kirketoften.

- I stedet for at begynde deroppe om et år eller fem, så kan vi lige så godt melde ud, at vi starter deroppe med det samme, erkender Søren Urup, rektor for Mariagerfjord Gymnasium.

Men det er ”med blødende hjerte, at han ”giver depechen med udbud af htx videre til Erhvervsskolerne Aars”.

- Jeg mener i al beskedenhed, at vi på trods af relativt få og små klasser har været gode til at drive htx.

- Eleverne har i hvert fald klaret sig godt, haft lavt frafald og en høj trivsel, fremhæver han.

- Vi har lært meget af htx, som vi vil tage med videre, selvom uddannelsen ikke er hos os mere.

- Uddannelsen har været en enorm gevinst for gymnasiet, vurderer gymnasierektor Søren Urup.

Navneskifte undervejs

Hos Erhvervsskolerne Aars forventer man i øvrigt snart at skifte navn.

Undervisningsministeren har sagt god for, at der på Kirketoften etableres ”den nye himmerlandske institution for erhvervsrettede uddannelser” - nu med htx føjet til paletten.

Almene gymnasier (stx) må ikke tilbyde htx uden et samarbejde med et htx-gymnasie.

Tidligere har Mariagerfjord Gymnasium samarbejdet med Tech College om htx.