Hollandsk storhold kaprer esports-talent fra Arden

17-årige Oliver Roberts fra Arden har skrevet en to-årig kontrakt med det anerkendte hollandske FIFA-Akademi Team Gullit, og han satser nu alt på at blive professionel esports-FIFA-spiller.

FIFA er verdens førende computerfodboldspil, lanceret af EA Sports for første gang i 1994, og har siden gået sin massive sejrsgang verden over. Hvert år kommer der en ny udgave af spillet, der bliver solgt i millionvis. FIFA er et spil, de fleste, der har passion for fodbold og computerspil, har prøvet at spille på hyggeniveau på et eller andet tidspunkt.

Sådan var det også for Oliver Roberts fra Arden, der startede med lidt spil for sjov sammen med familie og venner. Hurtigt blev det dog klart, at Oliver havde et helt særligt talent for spillet, og han begyndte derfor at deltage i nogle lidt mere seriøse turneringer, der foregik online i weekenderne.

I top-100 i verden

Weekendturneringerne er samtidig også et udstillingsvindue for ens evner, for gør man det godt, så er det noget, der bliver bemærket.

Det gjorde Hobro IKs eSuperligahold for et år siden, og de tilbød Oliver en plads på deres hold, der dystede i eSuperligaen mod Danmarks 16 førende klubber. Kampe, der blev vist live på TV.

Her gjorde Oliver Roberts, der i eSports-kredse er kendt som ”Oliver03”, det rigtig godt, samtidig med, at han stadig deltog i weekendturneringerne, hvor man skal spille 30 kampe i løbet af en weekend.

Her vandt Oliver i en periode ofte 29 ud af 30 kampe på en weekend, hvilket fik ham i top-100 på den aktuelle verdensrangliste.

- I løbet af 2020 har jeg foreløbig været i top-100 i verden 16 gange, og i maj måned toppede jeg med en 2. plads på listen, fordi jeg vandt 149 ud af 150 kampe, og det vel at mærke kampe mod andre rigtig dygtige esports-spillere, fortæller Oliver.

Den statistik gik ikke ubemærket hen, og Oliver blev kontaktet af det hollandske FIFA-akademi Team Gullit, der er stiftet af den legendariske fodboldspiller Ruud Gullit, der selv går meget op i esport.

Efter et par veloverståede testkampe – blandt andet mod akademiets træner – tilbød de Oliver en to-årig kontrakt.

Basen er hjemme i privaten

Havde Oliver været fodboldspiller og havde skrevet under med en hollandsk fodboldklub, ville det selvsagt betyde, at han skulle flytte til Holland. Sådan er det dog ikke som FIFA-esports-spiller.

- Jeg skal nok til Holland et par gange om året, og når corona ellers ikke hærger, så bliver der også nogle turneringer forskellige steder i verden, men ellers foregår det hele online hjemme fra privaten.

- Jeg har fået en træner tilknyttet og har i ugens løb både individuel træning og holdtræning sammen med andre på Team Gullit. Det foregår på faste tidspunkter hver uge. Vi har også motion lagt ind et par gange om ugen, så det er meget skemalagt, hvad vi skal gøre. Der er også meget fokus på kost og en sund livsstil, fortæller Oliver Roberts.

- Vi deltager ikke i en fast turnering. Jeg styrer i princippet fortsat selv, hvad jeg deltager i, men det er et kæmpe kvalitetsstempel at være en del af Team Gullit, der er meget anerkendt i FIFA-esports-kredse, hvilket blandt andet understreges af, at de har 72.000 følgere på Instagram.

Forfølger drømmen på fuld tid

- Økonomisk giver de mig også mulighed for at stille med et endnu bedre hold, end jeg kunne, hvis jeg bare var mig selv, og så kan jeg selvfølgelig tjene gode penge på kontrakten, der er meget bonusbaseret.

- Hvis jeg gør det godt, er der gode penge at hente, ligesom jeg også kan tjene penge ved at profilere mig selv og Team Gullit på forskellige sociale medier og YouTube, fortæller Oliver Roberts, der i sommerens løb også har skiftet græsgange i den hjemlige eSuperliga, hvor han nu repræsenterer AaB og ikke længere Hobro IK.

- At være en del af Team Gullit er stort skridt i min videre udvikling som FIFA-spiller. Hvis jeg gør det godt, åbner der sig en række muligheder, der betyder, at jeg for alvor kan komme til at leve af at være professionel FIFA-spiller. Det er min drøm, som går jeg hårdt efter, og som jeg virkelig tror på, fortæller Oliver, der lige nu forfølger drømmen på fuld tid, hvilket han har maksimal opbakning til på hjemmefronten.

- Jeg kunne ikke ønske mig det bedre. Mine forældre, Rikke og Stephen, bakker mig 100 pct. op og har senest bygget et flot anneks til mig, som er blevet indrettet til spillerum.

- Det betyder, at jeg helt uforstyrret kan koncentrere mig om min sport, slutter Oliver Roberts.