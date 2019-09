Høstgudstjeneste med indvielse

VEGGERBY: Når Veggerby Kirke søndag 29. september inviterer til høstgudstjeneste, indvier kirken samtidig et nyt grønt område ved graverhuset.

Efter at Hærvejen og Pilgrimsruten er blevet forlænget nordpå, er den kommet til at gå gennem Veggerby Sogn. Med dét resultat at flere og flere turister, pilgrimsfarere og andet godtfolk lægger vejen forbi.

Det har inspireret menighedsrådet og kirkens personale til at tage et lille stykke (en halv hektar) ud af kirkens udlejede jord og plante bærbuske, så blomstereng og anlægge en lille plads til bord og bænk.

Med tiden er det også planen, at der skal etableres et shelter, og i det hele taget er området til for at blive brugt, understreges dét.

Det nye grønne område indvies officielt i forlængelse af høstgudstjenesten, hvor naturvejleder Karsten Hansen holder høstprædiken.

Ved gudstjenesten medvirker også kirkens ungdomskor, Supersangerne.

Efter gudstjenesten serveres et let traktement i et telt, opstillet af beboerforeningen i det nye grønne område ved kirken.