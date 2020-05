Hobro’s cheftræner køber syv træer

HOBRO: Også cheftræner Peter Sørensen bidrager gerne til projekt Sammenholdet i Hobro IK.

Han har købt hele syv træer for en samlet støttepris af 21.000 kroner.

Hvert af de syv træer indgår i en gul-blå-grøn støttepakke á 3000 kroner stykket.

Det betyder, at Peter Sørensen skal have plantet syv træer bag Jutlander Bank Tribunen på DS Arena, fortæller han selv på Hobro IK’s egen hjemmeside.

I en video på klubbens hjemmeside forklarer Peter Sørensen om han sit køb:

- Helt enkelte registrerer jeg, at Hobro IK har udfordringer økonomisk.

- Selv går jeg herhjemme og har både mulighed og overskud til at bidrage i den her krisetid, som Hobro IK også er berørt af. Derfor synes jeg, at det var oplagt at jeg også købte træer, som jo er en god ting at gøre - både for Hobro IK og klimaet.

- At jeg rent faktisk har købt nogle stykker hænger sammen med, at min far desværre døde her for ikke så længe siden.

- Han har altid holdt af træer, han har altid elsket fodbold og fulgt mig, hvor jeg end måtte være .

- På den måde synes jeg, at der var en større sammenhæng i at jeg kunne købe et træ til ham, et til mig selv og til mine børn.

De syv træer kommer til at stå i skoven mellem fjorden og DS Arena.

- Og det er både i min fars ånd og, synes jeg selv, en god ting at gøre, i en tid, hvor mange har det svært.

Herunder vores fodboldklub, siger Peter Sørensen.

”Gul + Blå lig med Grøn”

Han har købt pakken ”Gul + Blå lig med Grøn”, som omfatter eget træ med navneskilt plantet Jutlander Bank Tribunen, et special designet Hobro IK ”Sammenholdet” halstørklæde - dit navn på Facebook, Hikfodbold.dk, samt på superligaspillernes opvarmningstrøje - dit navn på ”Sammenholdets” væg placeret på Jutlander Bank Tribunen samt en billet til to valgfrie kampe, når der igen må være tilskuere på DS Arena.

Hobros hjemsendte cheftræner har denne appel til ”alle med et gult og blåt hjerte”: - Jeg vil selvfølgelig også gerne være med til at rette opmærksomheden på det projekt, som skal styrke Hobro IK.

- Vi skal vise, at vi kan holde sammen, på den måde som det nu end måtte kunne lade sig gøre hos den enkelte privatperson eller virksomhed, og bakke op om vores klub - Hobro IK, opfordrer Peter Sørensen.