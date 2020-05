Hjælp insekterne på vej i din have

HIMMERLAND: Sommerfugle og biller, bier og myg – både de kravlende og flyvende insekter har godt af en hjælpende hånd.

Der er nemlig masser, man kan gøre for at få flere insekter i haven.

De fleste insekter er knyttet til bestemte grupper af planter og har gennem tusinder af år tilpasset deres liv til lige præcis dén gruppe planter.

Det betyder, at de har behov for adgang til bestemte grupper af planter for at kunne leve.

Mange af insekterne har to liv: et liv som larve og et liv som voksent insekt.

De hvide kålsommerfugle, der er meget almindelige i de danske haver, lever fx på kålplanter som larve, men befinder sig fint på en sommerfuglebusk som voksen sommerfugl.

Indbydende insekter

Man skal altså både tænke på insekterne, når de er larver, og når de er blevet voksne.

Det behøver ikke være besværligt at gøre haven indbydende for insekter:

Bunker af sten, brænde og kvas er et must i den insektvenlige have.

Træet vil langsomt blive nedbrudt af insekterne og det vil igen tiltrække de insekter, der spiser dem.

På den måde vil det give et helt lille økosystem.

Ryd ikke for meget op i haven: lad blade og kviste ligge rundt omkring i haven, for det giver gode forhold for de insekter, der kan gemme sig derunder.

Lav et område med kontrolleret vildt fx et hjørne med langt græs, der ikke bliver slået.

Hvis man slår græsset, ændrer man på mikroklimaet ved jorden, men hvis man lader det stå, giver det mulighed for flere insekter

Sådan øger du biodiversitet

Hav forskellige planter, for så vil diversiteten i din have blive større.

Danske planter er især gode, fordi flere insekter er knyttet til dem.

Hvis du køber en frøblanding med en blomstereng, så køb den så vildt som muligt med planter hjemmehørende i Danmark og af forskellig slags.

Det passer bedst til de danske insekter.

Byg et insekthotel af fx gammelt brænde: byg en konstruktion med en masse hulrum, hvor insekterne kan gemme sig og overvintre.

Fyld gerne på med træ og kviste, så der er noget at arbejde med for insekterne.