Hjælp at hente til et mere aktivt fritidsliv

”Broen Mariagerfjord” har som sit overordnede formål at yde støtte til mindrebemidlede unges fritidsaktiviteter.

- Og vi er generelt kommet godt gennem corona-krisen.

- Der er blevet søgt økonomiske midler forskellige steder, og det har resulteret i et virkeligt pænt beløb fra Washuus-fonden. Og vi har også netop modtaget tilsagn om penge fra de såkaldt PUF-midler fra Socialstyrelsen.

- Det betyder, at Broen Mariagerfjord nu har mulighed for at støtte endnu flere børn og unge fra Mariagerfjord Kommune.

- Vi skal bare have henvendelser fra fagpersoner – pædagoger, lærere, sagsbehandlere m.fl. – der gennem en samtykkeerklæring fra forældre søger Broen om støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter eller tilskud til udstyr, der kan være nødvendig for at deltage i en aktivitet, siger Niels Jørgen Sloth, Broen Mariagerfjord.

Han minder i samme forbindelse om organisationens særlige tilbud til unge mellem 15 og 18, der trænger til et boost omkring selvværd.

Og om Broen Mariagerfjords generalforsamling, der nu er programsat til torsdag 3. september.